TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 7 BIS E 5 VERSO CASALECCHIO/A1

Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, nelle due notti consecutive di lunedì 27 e martedì 28 ottobre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis SS64 e 5 Lame, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 7 Bologna Centro e 6 Castelmaggiore, in entrata verso Casalecchio/A1 e l’uscita degli svincoli 7 Bologna Centro e 6 Castelmaggiore e 5 Lame non saranno raggiungibili, per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

Si precisa che saranno chiusi il ramo di svincolo che dalla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio/A1 e il ramo di svincolo che dalla Tangenziale di Bologna immette all’ingresso della stazione di Bologna Arcoveggio.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis SS64, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via A. Lipparini, via William Shakespeare, via Genuzio Bentini, via Fabbri, via Corticella, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Lame;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli 7 e 6 : svincolo 5 Lame.