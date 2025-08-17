TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 E 5 VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 17 agosto 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 20 e giovedì 21 agosto, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, lo svincolo 4 bis sarà chiuso in entrata verso San Lazzaro/A14 e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto:

i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via Triumvirato, via Emilia Ponente, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Umberto Terracini, rotonda Tommaso Guidi, via Alberto Manzi, rotonda Pietro Bubani, via Marco Polo, rotonda Arnaldo Forni, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: Via del Triumvirato, SS9 via Emilia – Via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola, rotonda Benedetto Croce, Viale Palmiro Togliatti, rotonda Battaglia di Casteldebole, rotonda Luciano Romagnoli, viale Sandro Pertini, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Umberto Terracini, rotonda Tommaso Guidi, via Alberto Manzi, rotonda Pietro Bubani, via Marco Polo, rotonda Arnaldo Forni, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

per la chiusura dello svincolo 4 bis:

in entrata verso San Lazzaro/A14: svincolo 5 Quartiere Lame;

in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1: svincolo 2 Borgo Panigale.