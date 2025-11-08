TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 2 BORGO PANIGALE E 3 RAMO VERDE

Roma, 8 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 11 novembre;

-nelle due notti di giovedì 13 e venerdì 14 novembre, con orario 00:00-5:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide De Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SP568 Persicetana, per entrare sul Ramo Verde allo svincolo di San Giovanni in Persiceto.