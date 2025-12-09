TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SVINCOLO 4 VIA DEL TRIUMVIRATO-SVINCOLO 3 RAMO VERDE VERSO CASALECCHIO

Roma, 9 dicembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, nelle 4 notti di mercoledì 10, giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 dicembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 Via Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde, in direzione Casalecchio di Reno.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 Via del Triumvirato, percorrere Via Marco Emilio Lepido, Via Caduti di Amola e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.