TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 12 SS65 DELLA FUTA E 13 SS9 VIA EMILIA VERSO SAN LAZZARO
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 12 SS65 DELLA FUTA E 13 SS9 VIA EMILIA VERSO SAN LAZZARO
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 29 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 12 SS65 della Futa e lo svincolo 13 SS9 via Emilia, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 12 SS65 della Futa, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Italia, via Giovanni II Bentivoglio, via Galeazzo Marescotti, rotonda di Villanova, via Villanova, via Caselle e rientrare in Tangenziale allo svincolo 13 SS9 via Emilia, verso San Lazzaro/A14.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.