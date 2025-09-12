TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE L’USCITA DELLO SVINCOLO 11 SAN VITALE
Roma, 12 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 settembre, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 bis Castenaso o 10 Zona Industriale Roveri.