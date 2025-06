TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO 9 SAN DONATO

Roma, 13 giugno 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 giugno, sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 Fiera o 8 bis viale Europa Caab.