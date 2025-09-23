TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO 7 BIS SS64 FERRARESE
Roma, 23 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 5:00 di sabato 27 settembre, sarà chiuso lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:
in entrata verso Casalecchio/A1: svincolo 7 Bologna Centro;
in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14: svincolo 8 Fiera.