TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO 5 QUARTIERE LAME

Roma, 4 luglio 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di manutenzione delle essenze arboree, di competenza della Comune di Bologna, dalle 23:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 luglio, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:

in entrata verso San Lazzaro: svincolo 7 Bologna Centro;

in uscita per chi proviene da Casalecchio: svincolo 4 via del Triumvirato o 4 bis Aeroporto Marconi.

Si ricorda che lo svincolo 6 Castelmaggiore è chiuso in entrata verso San Lazzaro/A14 e in uscita da Casalecchio/A1, per lavori di competenza del Comune di Bologna relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna denominata “Linea Verde”.