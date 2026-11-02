TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO 5 QUARTIERE LAME Per lavori esterni alla rete Aspi
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO 5 QUARTIERE LAME
Per lavori esterni alla rete Aspi
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per lavori di competenza del Comune di Bologna, dalle 21:00 di giovedì 5 alle 5:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:
in entrata verso San Lazzaro/A14: svincolo 6 Castelmaggiore;
in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1: svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.