TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO 11 SAN VITALE
Roma, 22 settembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 5:00 di venerdì 26 settembre, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:
-in entrata verso Casalecchio/A1: svincolo 10 Zona Industriale Roveri;
-in uscita per chi proviene da San Lazzaro/A14: svincolo 11 bis Castenaso-Ravenna.