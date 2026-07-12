TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO 11 SAN VITALE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO 11 SAN VITALE
Roma, 12 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso lo svincolo 11 San Vitale, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 bis Castenaso.