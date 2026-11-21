TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI
Roma, 21 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 San Vitale o 9 San Donato.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.