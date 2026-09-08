TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 3 RAMO VERDE E 2 BORGO PANIGALE VERSO CASALECCHIO DI RENO/A1
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 3 RAMO VERDE E 2 BORGO PANIGALE VERSO CASALECCHIO DI RENO/A1
Roma, 8 settembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 settembre, sarà chiuso il tratto tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 2 Borgo Panigale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, percorrere il Ramo Verde, via Alcide De Gasperi e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.
Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), con provenienza Bologna Borgo Panigale, immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giovanni in Persiceto ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.