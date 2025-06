TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 8 BIS GRANAROLO CAAB E 5 QUARTIERE LAME VERSO CASALECCHIO/A1

Roma, 25 giugno 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22.00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis Granarolo Caab e 5 Quartiere Lame, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, gli svincoli 8 bis Granarolo Caab, 8 Fiera, 7 bis SS64 Ferrarese e 6 Castelmaggiore, saranno chiusi in entrata verso Casalecchio e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Inoltre, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio (A13 Bologna-Padova) immette sulla Tangenziale, verso Casalecchio.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto tra gli svincoli 8 bis-5, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis Granarolo Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, via San Donato, via Calamosco, via del Gomito, via Shakespeare, via Bentini, Nuova Galliera, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

per la chiusura dello svincolo di immissione sulla Tangenziale, percorrere la Tangenziale verso San Lazzaro, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare allo svincolo 5 Quartiere Lame;

per la chiusura dell’immissione sulla Tangenziale dall’uscita di Bologna Arcoveggio (A13), dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis Granarolo Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, via San Donato, via Calamosco, SS64 Porrettana verso Ferrara ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto, in direzione di Padova.