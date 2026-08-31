TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 7 BIS SS64 PER FERRARA E 5 QUARTIERE LAME VERSO CASALECCHIO DI RENO/A1

Roma, 31 agosto 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 2 alle 6:00 di giovedì 3 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, gli svincoli 7 bis SS64 per Ferrara, 7 Bologna Centro e 6 Castelmaggiore, saranno chiusi in entrata verso Casalecchio di Reno/A1; inoltre, gli svincoli 7 Bologna Centro e 6 Castelmaggiore non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente sarà chiuso il Ramo di svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, immette sulla Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1.

Inoltre, non sarà raggiungibile, per chi percorre la Tangenziale e proviene da San Lazzaro di Savena/A14, lo svincolo di immissione all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio (A13 Bologna-Padova).

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto tra gli svincoli 7 bis e 5, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, percorrere la viabilità ordinaria: SS64 Porrettana, via Ferrarese, rotonda Vigili del Fuoco, via Aposazza, rotonda del Tuscolano, Via Lipparini, Via William Shakespeare via Genuzio Bentini, Via Fabbri, via Corticella, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

per la chiusura del Ramo di svincolo dall’uscita di Bologna Arcoveggio sulla Tangenziale, proseguire sulla Tangenziale fino all’uscita 7 bis SS64 per Ferrara, percorrere la viabilità ordinaria: SS64 Porrettana, via Ferrarese, rotonda Vigili del Fuoco, via Aposazza, rotonda del Tuscolano, Via Lipparini, Via William Shakespeare via Genuzio Bentini, Via Fabbri, via Corticella, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

per la chiusura dello svincolo di immissione all’entrata di Bologna Arcoveggio, per chi proviene da San Lazzaro,

dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, percorrere la SS64 Porrettana e la SP3 via Marconi ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.