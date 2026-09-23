TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 7 BIS E 5 VERSO CASALECCHIO DI RENO/A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 23 settembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis, percorrere la viabilità ordinaria: SS64 Porrettana, via Ferrarese, rotonda Vigili del Fuoco, via Aposazza, rotonda del Tuscolano, via Lipparini, via William Shakespeare, via Genuzio Bentini, via Fabbri, via Corticella, via Cristoforo Colombo e rientrare allo svincolo 5 Quartiere Lame. Di conseguenza, gli svincoli 7 Bologna Centro e 6 Castelmaggiore, saranno chiusi in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Inoltre, sarà chiuso il Ramo di svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, immette sulla Tangenziale, verso Casalecchio/A1.

In alternativa, proseguire sulla Tangenziale verso San Lazzaro/A14, uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e seguire il percorso alternativo precedentemente indicato.

Si precisa che non sarà raggiungibile lo svincolo che dalla Tangenziale immette all’ingresso della stazione di Bologna Arcoveggio (A13 Bologna-Padova), per chi proviene da San Lazzaro/A14 ed è diretto verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, percorrere la SS64 Porrettana e la SP3 via Marconi ed entrare in A13 a Bologna Interporto.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.