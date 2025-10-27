TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 5 QUARTIERE LAME E 7 BOLOGNA CENTRO VERSO SAN LAZZARO
Roma, 27 ottobre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di giovedì 30 alle 5:00 di venerdì 31 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 7 Bologna Centro, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile lo svincolo che dalla Tangenziale, con provenienza Casalecchio di Reno, immette all’entrata della stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13.
Si ricorda che lo svincolo 6 Castelmaggiore della Tangenziale è chiuso, in modalità permanente, in entrata verso San Lazzaro/A14 e in uscita per chi proviene da Casalecchio/A1, per lavori di competenza del Comune di Bologna relativi alla realizzazione della nuova linea tramviaria di Bologna denominata “Linea Verde”.
Si precisa che sarà regolarmente percorribile lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio (A13) immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro/A14.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
per chi proviene da Casalecchio ed è diretto verso San Lazzaro: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: via Cristoforo Colombo, via Corticella, via Bertini, via William Shakespeare, via Aposazza, via Stalingrado-SS64 e rientrare sulla Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro, verso San Lazzaro;
per chi proviene da Casalecchio ed è diretto sulla A13 Bologna-Padova: seguire il percorso sopra indicato, con rientro in Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro, per poi accedere alla stazione di Bologna Arcoveggio;
per chi percorre la A14 da Bologna verso Ancona ed è diretto verso Padova: proseguire sulla A14 verso Ancona, uscire a Bologna Fiera e rientrare dalla stessa stazione in direzione Bologna, per poi immettersi sulla A13 Bologna-Padova verso Padova.