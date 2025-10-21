TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 4 BIS E 5 VERSO SAN LAZZARO/A14
Roma, 21 ottobre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.
Contestualmente sarà chiuso lo svincolo 4 Via del Triumvirato verso San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto:
i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno anticipare l’uscita allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere via del Triumvirato, via Emilia Ponente, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Umberto Terracini, rotonda Tommaso Guidi, via Alberto Manzi, rotonda Pietro Bubani, via Marco Polo, rotonda Arnaldo Forni, via Cristoforo Colombo con rientro in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame in direzione San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto;
i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno anticipare l’uscita allo svincolo 4 via Triumvirato, percorrere via del Triumvirato, SS9 via Emilia, via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola, rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, rotonda Battaglia di Casteldebole, rotonda Luciano Romagnoli, viale Sandro Pertini, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Umberto Terracini, rotonda Tommaso Guidi, via Alberto Manzi, rotonda Pietro Bubani, via Marco Polo, rotonda Arnaldo Forni, via Cristoforo Colombo con rientro in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame in direzione San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto;
per la chiusura dell’entrata dello svincolo 4 via del Triumvirato: entrare allo svincolo 5 Quartiere Lame.