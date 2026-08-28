TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 12 SS65 DELLA FUTA E 13 SS9 VIA EMILIA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 12 SS65 DELLA FUTA E 13 SS9 VIA EMILIA
Roma, 28 agosto 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 31 agosto alle 6:00 di martedì 1 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 12 SS65 della Futa e lo svincolo 13 SS9 via Emilia, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia:
verso San Lazzaro di Savena, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 12 SS65 della Futa, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Italia, via Giovanni II Bentivoglio, via Galeazzo Marescotti, rotonda di Villanova, via Villanova e via Caselle;
verso la A14, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 12 SS65 della Futa, rientrare allo svincolo 13 SS9 via Emilia/San Lazzaro.