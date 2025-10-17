TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 11 BIS E 10 VERSO CASALECCHIO/A1

Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna e 10 Zona Industriale Roveri, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 11 bis Castenaso Ravenna e 11 San Vitale, in entrata verso Casalecchio/A1 e l’uscita dello svincolo 11 non sarà raggiungibile, per chi proviene da San Lazzaro/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, percorrere la viabilità ordinaria: SS253, via Enrico Mattei, via Bassa dei Sassi, via del Fresatore, rotonda Armando Ghedini, via del Muratore, rotonda Acqua Fresca, rotonda Armando Gagliani, Via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, rotonda Enrico Brunetti Rodati, via del Terrapieno e rientrare in Tangenziale allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo 11 bis e 11: svincolo 10 Zona Industriale Roveri.