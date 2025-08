TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI E 9 SAN DONATO VERSO CASALECCHIO DI RENO/A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 2 agosto 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire interventi per il potenziamento e l’ammodernamento delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 5 alle 5:00 di mercoledì 6 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 9 San Donato, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano Napoli.

In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, di percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, rotonda Enrico Brunetti Rodati, via dell’Industria, rotonda Sabina Santilli, via Bargello, SP86 Lungo Savena, rotonda Luigi Polacchi, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Giuseppe Antonio Torri, viale Giuseppe Fanin, rotonda Augusto Baroni, Viale Tito Carnacini, rotonda Luchino Visconti, SP5 Via San Donato con rientro in Tangenziale allo svincolo 9 San Donato.