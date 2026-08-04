TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI E 8 FIERA VERSO CASALECCHIO/A1

Roma, 4 agosto 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 7 alle 6:00 di sabato 8 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 8 Fiera, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, gli svincoli 10 Zona Industriale Roveri, 9 San Donato e 8 bis Granarolo Caab, saranno chiusi in entrata verso Casalecchio/A1; inoltre gli svincoli 9 e 8 bis non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, via dell’Industria, SP86 Lungo Savena, via Santa Caterina di Quarto, viale Giuseppe Fanin, viale Europa e rientrare in Tangenziale allo svincolo 8 Fiera.