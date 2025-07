TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 10 ZONA INDUSTRIALE ROVERI E 11 BIS CASTENASO VERSO SAN LAZZARO

Roma, 11 luglio 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 11 bis Castenaso, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, via Larga, rotonda Elena Lucrezia Corner Piscopia, rotonda della Leona, rotonda Romano Paradisi, Viale Ilic Uljanov Lenin, rotonda Cesare Malossi e rientrare in Tangenziale allo svincolo 11 bis Castenaso.