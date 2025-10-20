TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 10 E 12 VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 12 SS65 della Futa, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, gli svincoli 11 San Vitale e 11 bis Castenaso, saranno chiusi in entrata verso San Lazzaro/A14 e non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, via dell’Industria, rotonda Giuseppe Modonesi, rotonda Armando Gagliani, via Pederzana, via Tosarelli, rotatoria Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, via Villanova, rotonda di Villanova, via Caselle e rientrare in Tangenziale allo svincolo 13 SS9 via Emilia.