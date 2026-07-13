TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 1 ZONA INDUSTRIALE ROVERI E 9 SAN DONATO VERSO CASALECCHIO/A1
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 1 ZONA INDUSTRIALE ROVERI E 9 SAN DONATO VERSO CASALECCHIO/A1
Roma, 13 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 16 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri e lo svincolo 9 San Donato, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, percorrere la viabilità ordinaria: via del Terrapieno, rotonda Enrico Brunetti Rodati, via dell’Industria, rotonda Sabina Santilli, Via Bargello, SP86 Lungo Savena, rotonda Luigi Polacchi, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Giuseppe Antonio Torri, viale Giuseppe Fanin, rotonda Augusto Baroni, viale Tito Carnacini, rotonda Luchino Visconti, SP5 via San Donato e rientrare in Tangenziale allo svincolo 9 San Donato.