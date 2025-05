TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SVINCOLO 7 BIS-SVINCOLO IMMISSIONE TANGENZIALE

Roma, 9 maggio 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di sabato 10 alle 6:00 di domenica 11 maggio, sarà chiuso il tratto tra lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e lo svincolo che dall’uscita di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, via Amedeo Lipparini, via Stendhal e rientrare in Tangenziale attraverso lo svincolo 6 Castelmaggiore.

Di conseguenza, sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 6 Castelmaggiore.

Inoltre, non sarà raggiungibile lo svincolo che dalla Tangenziale con provenienza San Lazzaro di Savena immette all’ingresso della stazione di Bologna Arcoveggio.

Chi proviene da San Lazzaro/A14 ed è diretto verso Padova, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, potrà percorrere la viabilità ordinaria: SS64, SP3 via Marconi ed entrare in A13 alla stazione di Bologna Interporto.

Si precisa che sarà regolarmente percorribile lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna in direzione Casalecchio di Reno/Borgo Panigale/A1 Milano-Napoli.