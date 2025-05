TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SVINCOLO 4 VIA TRIUMVIRATO-SVINCOLO 3 RAMO VERDE VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI

Roma, 12 maggio 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale, dalle 21:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Si precisa che sarà contestualmente chiusa l’entrata dello svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, in direzione Casalecchio di Reno.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola con rientro in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale;

per la chiusura dell’entrata dello svincolo 4 bis Aeroporto Marconi verso Casalecchio/A1: svincolo 2 Borgo Panigale