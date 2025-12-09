TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO COMPRESO TRA SVINCOLO 2 BORGO PANIGALE E SVINOCOLO 1 NUOVA BAZZANESE VERSO CASALECCHIO
Roma, 9 dicembre 2025 – sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di manutenzione alle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese verso Casalecchio di Reno.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2, percorrere Viale Palmiro Togliatti, Via Gaetano Salvemini, Via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.