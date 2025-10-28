TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO 8 BIS-10 VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 28 ottobre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di venerdì 31 ottobre alle 5:00 di sabato 1 novembre , sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis viale Europa Granarolo-Caab e lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Ciò comporterà anche la chiu sura dell’entrata, verso San Lazzaro/A14, dei seguenti svincoli : 8 Fiera, 8 bis viale Europa Granarolo-Caab e 9 San Donato.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis viale Europa Granarolo-Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, viale Tito Carnacini, viale Giuseppe Fanin, via Santa Caterina di Quarto, SP86 Lungo Savena, via dell’Industria, via del Terrapieno e rientrare in Tangenziale allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli 8, 8 bis e 9: svincolo 10 Zona Industriale Roveri.