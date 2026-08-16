TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER TRE ORE NOTTURNE IL TRATTO SVINCOLO 1 NUOVA BAZZANESE-BOLOGNA CASALECCHIO VERSO LA A1

Roma, 16 agosto 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 1:00 alle 4:00 di martedì 18 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 1 Nuova Bazzanese e Bologna Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli. Contestualmente, saranno chiusi i Rami di svincolo che dalla Nuova Bazzanese, con provenienza Bologna e Vignola, immettono all’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.

Si precisa che la stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

verso Firenze: Sasso Marconi, sulla A1 Milano-Napoli;

verso Milano: Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto;

verso Padova: Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova;

verso Ancona: Bologna San Lazzaro, sulla A14 Bologna-Taranto.