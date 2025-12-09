TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER DUE NOTTI LO SVINCOLO 5 QUARTIERE LAME IN USCITA DA CASALECCHIO
Roma, 9 dicembre 2025 – sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di sostituzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di mercoledì 10 e giovedì 11, con orario 00:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo 5 Quartiere Lame in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 4 Via Triumvirato, svincolo 4 bis aeroporto, o svincolo 7 Via Stalingrado.