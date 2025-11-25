TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE LO SVINCOLO 9 SAN DONATO
Roma, 25 novembre 2025 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 Fiera, 8 bis viale Europa o 10 Zona Industriale Roveri.