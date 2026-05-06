TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE LO SVINCOLO 8 FIERA
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE LO SVINCOLO 8 FIERA
Roma, 6 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 9 maggio, sarà chiuso lo svincolo 8 Fiera, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 bis viale Europa.