TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE LO SVINCOLO 7 BOLOGNA CENTRO A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE IN TANGENZIALE DALL’USCITA DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE LO SVINCOLO 7 BOLOGNA CENTRO
A13 BOLOGNA-PADOVA: CHIUSA PER CINQUE ORE NOTTURNE L’IMMISSIONE IN TANGENZIALE DALL’USCITA DI BOLOGNA ARCOVEGGIO
Roma, 21 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna e sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 24 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla Tangenziale di Bologna:
-sarà chiuso lo svincolo 7 Bologna Centro, in entrata verso San lazzaro di Savena ed in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese.
Sulla A13 Bologna-Padova:
-sarà chiuso svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena.
In alternativa, immettersi in Tangenziale verso Casalecchio di Reno, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso in direzione San Lazzaro di Savena.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.