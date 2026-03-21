TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE LO SVINCOLO 6 CASTELMAGGIORE
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE LO SVINCOLO 6 CASTELMAGGIORE
Roma, 21 marzo 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 24 marzo, sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 5 Quartiere Lame.