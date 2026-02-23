TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE LO SVINCOLO 6 CASTELMAGGIORE
Roma, 23 febbraio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 26 febbraio, sarà chiuso lo svincolo 6 Castelmaggiore, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli e in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, si consiglia di utilizzare i seguenti svincoli:
in entrata verso Casalecchio/A1: svincolo 5 Quartiere Lame;
in uscita da San Lazzaro/A14: svincolo 7 Bologna Centro.