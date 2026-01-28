TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE LO SVINCOLO 13 SS9 VIA EMILIA
Roma, 28 gennaio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 0:00 alle 5:00 di venerdì 30 gennaio, sarò chiuso lo svincolo 13 SS9 via Emilia, in uscita provenendo dalla A14 Bologna-Taranto/San Lazzaro di Savena e in entrata verso la A1 Milano-Napoli/Casalecchio di Reno.
In alternativa si consiglia lo svincolo 12 SS65 della Futa.