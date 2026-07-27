TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 9 SAN DONATO E 8 FIERA VERSO CASALECCHIO/A1
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 9 SAN DONATO E 8 FIERA VERSO CASALECCHIO/A1
Roma, 27 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 9 San Donato e lo svincolo 8 Fiera, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, le uscite degli svincoli 8 bis viale Europa Caab e 8 Fiera.
Saranno contestualmente chiusi gli svincoli 9 San Donato e 8 bis viale Europa Caab, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 9 San Donato, percorrere la viabilità ordinaria: via San Donato, rotonda Luchino Visconti, viale Europa e rientrare in Tangenziale allo svincolo 8 Fiera.