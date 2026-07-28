TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 6 CASTELMAGGIORE E 5 QUARTIERE LAME, VERSO CASALECCHIO/A1
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 6 CASTELMAGGIORE E 5 QUARTIERE LAME, VERSO CASALECCHIO/A1
Roma, 28 luglio – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 31 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 6 Castelmaggiore e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso Casalecchio di Reno/A1.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 6 Castelmaggiore, percorrere la viabilità ordinaria: Via Corticella, Via Stendhal, Via William Shakespeare, Via Bentini, Via Fabbri, Via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame.