TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 4 VIA DEL TRIUMVIRATO E LO SVINCOLO 5 QUARTIERE LAME VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 18 febbraio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, gli svincoli 4 via del Triumvirato e 4 bis Aeroporto Marconi saranno chiusi in entrata verso San Lazzaro/A14; inoltre, lo svincolo 4 bis non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

Per la chiusura del tratto:

per i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Emilia Ponente, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Umberto Terracini, rotonda Tommaso Guidi, via Alberto Manzi, rotonda Pietro Bubani, via Marco Polo, rotonda Arnaldo Forni, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, SS9 via Emilia, via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola, rotonda Benedetto Croce, viale Palmiro Togliatti, rotonda Battaglia di Casteldebole, rotonda Luciano Romagnoli, viale Sandro Pertini, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Umberto Terracini, rotonda Tommaso Guidi, via Alberto Manzi, rotonda Pietro Bubani, via Marco Polo, rotonda Arnaldo Forni, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

per la chiusura degli svincoli 4 via del Triumvirato e 4 bis Aeroporto Marconi in entrata verso San Lazzaro/A14, si potrà utilizzare lo svincolo 5 Quartiere Lame mentre, in alternativa all’uscita dello svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, utilizzare lo svincolo 4 via del Triumvirato.