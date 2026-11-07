TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 4 BIS AEROPORTO MARCONI E 5 QUARTIERE LAME

Roma, 7 novembre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 10 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, gli svincoli 4 bis Aeroporto Marconi e 4 via del Triumvirato saranno chiusi in entrata verso San Lazzaro/A14.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, SS9 via Emilia, via Marco Emilio Lepido, viale Prati di Caprara, rotonda Granatieri di Sardegna, viale Vittorio Sabena, rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, via Umberto Terracini, rotonda Tommasina Guidi, via Alberto Manzi, rotonda Bubani, via Marco Polo, rotonda Maria Adele Crociani Michelini, rotonda Arnaldo Forni, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro/A14.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.