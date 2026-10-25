TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 3 RAMO VERDE E 2 BORGO PANIGALE VERSO CASALECCHIO DI RENO/A1
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA LO SVINCOLO 3 RAMO VERDE E 2 BORGO PANIGALE VERSO CASALECCHIO DI RENO/A1
Roma, 25 ottobre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione dei pali luce, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 28 ottobre, sarà chiuso il tratto tra lo svincolo 3 Ramo Verde e lo svincolo 2 Borgo Panigale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 3 Ramo Verde, immettersi sul Ramo Verde, fino all’ultima uscita per la SS9 via Emilia in direzione Borgo Panigale, percorrere la SS9 via Emilia, viale Alcide De Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, rotonda Benedetto Croce e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.
Sarà inoltre chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale di Bologna), con provenienza Bologna Borgo Panigale, immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di San Giovanni in Persiceto ed entrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.