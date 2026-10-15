TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 9 SAN DONATO E 8 BIS VIALE EUROPA VERSO CASDALECCHIO/A1
TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 9 SAN DONATO E 8 BIS VIALE EUROPA VERSO CASDALECCHIO/A1
Roma 15 ottobre 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione del cavalcavia “via San Donato”, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra gli svincoli 9 San Donato e 8 bis viale Europa Granarolo Caab, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 9 San Donato, percorrere via San Donato, rotonda Luchino Visconti, viale Europa e rientrare in Tangenziale allo svincolo 8 Fiera.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.