TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 8 E 8 BIS VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 27 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 30 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 Fiera e lo svincolo 8 bis Granarolo Caab, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 Fiera, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, viale della Fiera, rotonda Leone Pancaldi e rientrare in Tangenziale verso San Lazzaro/A14 allo svincolo 8 bis Granarolo Caab.