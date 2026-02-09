TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 8 E 10 VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 11 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 Fiera e lo svincolo 10 Zona Industriale Roveri, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, gli svincoli 8 Fiera, 8 bis viale Europa Granarolo Caab e 9 San Donato, saranno chiusi in entrata verso San Lazzaro/A14; inoltre, gli svincoli 8 bis e 9 non saranno raggiungibili in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 Fiera, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, viale della Fiera, viale Aldo Moro, via Serena, via Caduti di via Fani, via Filippo Beroaldo, via dell’Artigiano, via San Donato, rotonda Luchino Visconti, viale Tito Carnacini, viale Giuseppe Fanin, rotonda Giuseppe Antonio Torri, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Luigi Polacchi, SP86 lungo Savena, rotonda Sabina Santilli, via dell’Industria, via del Terrapieno e rientrare in Tangenziale allo svincolo 10 Zona Industriale Roveri;

per la chiusura dell’entrata degli svincoli 8, 8 bis e 9, verso San Lazzaro/A14: svincolo 10 Zona Industriale Roveri.