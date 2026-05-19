TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 8 BIS VIALE EUROPA CAAB E 11 SAN VITALE VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 19 maggio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di venerdì 22 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis viale Europa Caab e lo svincolo 11 San Vitale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 8 bis viale Europa Caab, 8 Fiera, 9 San Donato e 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro/A14.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis viale Europa Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, viale Europa, rotonda Luchino Visconti, viale Tito Carnacini, rotonda Augusto Baroni, viale Giuseppe Fanin, rotonda Giuseppe Antonio Torri, via Santa Caterina di Quarto, rotonda Luigi Polacchi, via Bargello (SP86 Lungo Savena), rotonda Sabina Santilli, rotonda Armando Gagliani, rotonda Giuseppe Modonesi, via Larga, rotonda Elena Lucrezia Corner Piscopia, rotonda della Leona, rotonda Romano Paradisi, via Giuseppe Massarenti e rientrare in Tangenziale allo svincolo 11 San Vitale;

per la chiusura degli svincoli 8 bis viale Europa Caab, 8 Fiera, 9 San Donato e 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro/A14: svincolo 11 San Vitale.