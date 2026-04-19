TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 8 BIS VIALE EUROPA CAAB E 11 SAN VITALE VERSO SAN LAZZARO/A14

Roma, 19 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 22 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis viale Europa Caab e lo svincolo 11 San Vitale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Di conseguenza, saranno chiusi gli svincoli 8 bis viale Europa Caab, 8 Fiera, 9 San Donato e 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro/A14.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis viale Europa Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, viale Giuseppe Fanin, via Santa Caterina di Quarto, SP86, via dell’Industria e rientrare in Tangenziale allo svincolo 11 San Vitale;

per la chiusura degli svincoli 8 bis viale Europa Caab, 8 Fiera, 9 San Donato e 10 Zona Industriale Roveri, in entrata verso San Lazzaro/A14: svincolo 11 San Vitale.