TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 8 BIS E 7 BIS VERSO CASALECCHIO/A1

Roma, 13 aprile 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 8 bis Granarolo Caab e lo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di Conseguenza, gli svincoli 8 bis Granarolo Caab e 8 Fiera saranno chiusi in entrata verso Casalecchio/A1; inoltre, lo svincolo 8 Fiera non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 8 bis Granarolo Caab, percorrere la viabilità ordinaria: viale Europa, SP5, via Calamosco, via del Gomito, SS64 e rientrare in Tangenziale allo svincolo 7 Bologna Centro.