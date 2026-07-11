TANGENZIALE DI BOLOGNA: CHIUSO PER CINQUE ORE NOTTURNE IL TRATTO TRA GLI SVINCOLI 7 BIS SS64 FERRARESE E 6 CASTELMAGGIORE VERSO CASALECCHIO/A1

Roma, 11 luglio 2026 – Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 7bis SS64 Ferrarese e lo svincolo 6 Castelmaggiore, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Di conseguenza, gli svincoli 7 bis SS64 Ferrarese e 7 Bologna Centro saranno chiusi in entrata verso Casalecchio di Reno/A1; lo svincolo 7, inoltre, non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Contestualmente non sarà percorribile lo svincolo che dalla Tangenziale, con provenienza San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, immette all’entrata di Bologna Arcoveggio, in A13.

Sarà chiuso anche il Ramo di svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio (A13 Bologna-Padova) immette in Tangenziale, verso Casalecchio di Reno/A1.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 7bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, rotonda Vigili del Fuoco, via Lipparini, via Stendhal e rientrare in Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore;

per la chiusura dell’entrata verso Casalecchio degli svincoli 7bis e 7: svincolo 6 Castelmaggiore;

per la chiusura immissione Tangenziale verso Casalecchio/A1 dall’uscita di Bologna Arcoveggio, immettersi sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14, uscire allo svincolo 7 bis SS64 Ferrarese, percorrere la viabilità ordinaria: SS64, via Aposazza, rotonda Vigili del Fuoco, via Lipparini, via Stendhal e rientrare in Tangenziale allo svincolo 6 Castelmaggiore.